Einen Song schreiben wie große Musik-Legenden? Kein Problem, zumindest optisch.

New York (emi) - Einmal einen Song zu schreiben wie Kurt Cobain oder John Lennon dürfte für viele Musiker ein Wunschtraum bleiben. Stattdessen kann man ab sofort aber wenigstens genau so schreiben wie die verstorbenen Rock-Ikonen.

Denn die Designer Julien Sens und Nicolas Damiens entwickelten Fonts aus den Handschriften der genannten Musiker und stellten diese auf ihrer Website gratis zur Verfügung. Die Schriftarten basieren auf original handgeschriebenen Texten der Musiker und sind Microsoft Word-kompatibel.

Bei Cobain wurde dazu unter anderem sein Abschiedsbrief genutzt, bei Bowie private Briefe und der Lennon-Font ist die Schrift, mit der der Beatle "In My Life" und "A Day In The Life" schrieb.

Auch die Handschriften von Leonard Cohen und Serge Gainsbourg sind zum Download erhältlich. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, Musiker zu inspirieren, ihre eigenen Texte zu schreiben.