Kevin Garcia, Gründungsmitglied der US-Indierock-Band, ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben.

Modesto (mis) - Grandaddy-Bassist Kevin Garcia ist gestern völlig überraschend im Alter von 41 Jahren gestorben. Er habe einen schweren Schlaganfall erlitten, teilte die US-Indierock-Band tief erschüttert auf Facebook mit.

Im Wortlaut heißt es da: "Es gibt keine richtigen Worte für das, was wir mitteilen müssen. Wir sind am Boden zerstört, da wir unseren Freund und Bandkollegen Kevin Garcia heute Nachmittag verloren haben. Er ist den Folgen eines massiven Schlaganfalls erlegen. Wir konnten ihn alle verabschieden und er hatte seine ganze Familie bei sich in Modesto. Kevin spielte bei Grandaddy seit er 15 war. Er war ein Engel. Er nahm das Leben mit Stolz, Großmut und einer Freundlichkeit, die einmalig war. Und ansteckend. Er wurde von so vielen sehr geliebt. Er war ein stolzer Vater zweier Kinder, Jayden und Gavin. Er hinterlässt seine Großmutter Joan, seine Eltern Randy und Barbara (in deren Haus wir bis 2001 proben durften und die die Besten sind), seine Brüder Craig und Jeff und seine Frau Sondra. Wir werden in naher Zukunft mehr sagen. Jetzt trauern wir vier gemeinsam. Mit großer Traurigkeit und Liebe, Grandaddy."

Das kalifornische Quintett spielte seit 1992 zusammen, aber erst dank der Unterstützung von Howe Gelb (Giant Sand) entsteht 1997 das Debüt-Album "Under The Western Freeway". Der LoFi-Sound zwischen Pavement und Pixies findet schnell Freunde. Nach dem fünften Album "Just Like The Fambly Cat" 2006 trennen sich die Wege der Gruppe für einige Jahre und Sänger Jason Lytle veröffentlicht zwei Soloalben. 2012 findet die Band wieder zusammen. Ihr vor wenigen Wochen erschienenes Album "Last Place" nahmen Grandaddy im Original-Lineup über den Zeitraum von vier Jahren auf.