Nach acht "fremdbestimmten Jahren" zieht Casting-Starlet Mandy Capristo den Notschalter - mit neuem Namen und neuem Video.

Mannheim (mam) - Pünktlich zu ihrem 26. Geburtstag beschenkt Mandy Capristo ihre Fans und sich selbst mit einem radikalen Imagewechsel. Sie nennt sich jetzt nach ihrem Zweitnamen Grace Capristo ("Grace" hieß auch ihr Albumdebüt 2012) und kämpft als "One Woman Army" gegen die bösen, mafiösen Verhältnisse im Musikgeschäft. Inspiriert von Gräfin Grace Kelly (und hörbar Lana Del Rey) posiert Capristo in weißen Rüschen in einer Kathedrale, bevor sie vor den Augen des Platten-Paten ihren "Mandy"-Vertrag (stammt der noch aus Monrose-Zeiten?) zerreißt, die Kunstfigur zu Grabe trägt und als neue, kämpferische Grace Capristo wiederaufersteht.

"Nach acht Jahren in der Musikbranche fühlte ich mich wie fremdgesteuert. Ich habe mich in Situationen wiedergefunden, die mich nicht widerspiegelten. Es gab nur eine Möglichkeit: Ich wollte unabhängig werden. Dafür musste mich von allem lösen", öffnet sich Grace in einem Bild-Interview. Wie unabhängig man in diesem Geschäft selbst mit so einem 'mutigen' Video wirklich sein kann, bleibt abzuwarten. Freund und Fußball-Nationalspieler Mesut Özil zumindest scheint recht angetan von seiner Grace und wünscht ihr Alles Gute: