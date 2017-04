Vier Songs aus dem neuen Album "Humanz" gibt es schon, jetzt folgt mit "Let Me Out" Nummer fünf.

London (luc) - Nach den vier vorab veröffentlichten Songs aus "Humanz" gerade kurz Luft geholt, schon haut Damon Albarn den nächsten Track raus. Für "Let Me Out" kollaborieren die Gorillaz mit dem Rapper Pusha T und der Blues/Soul-Legende Mavis Staples:

In der Hook hört man die Gospelsängerin, der Hauptanteil des Songs geht allerdings auf Pusha Ts Kappe. Mit Blick auf die aktuelle Lage der USA geht es dem Rapper unter anderem um die Brutalität der Polizei: "Tell me that I won't die at the hands of the police / Tell me that I won't outlive my nephew and my niece."

"Let Me Out" ist der fünfte Track aus dem am 28. April erscheinenden Album "Humanz", der ersten Gorillaz-Platte seit sechs Jahren.