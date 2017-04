Der Synthie-Funk-Track "The Apprentice" kommt mit Features von Rag'n'Bone Man, RAY BLK und Zebra Katz.

London (luc) - Nur noch drei Tage bis zum Release der mit Spannung erwarteten neuen Gorillaz-Platte "Humanz". Obwohl die Band uns schon vorab ein Feuerwerk an neuen Songs präsentierte, erscheint heute noch mal ein Leckerbissen: "The Apprentice" ist ein Bonus-Track auf der Deluxe-Edition des Albums und kommt extrem funky daher.

"I am the distant voice inside your head" - der synthesizerbeladene Track besticht mit Features des britischen Blues/Soul-Senkrechtstarters Rag'n'Bone Man, Sänger RAY BLK und dem New Yorker Rapper Zebra Katz. Angesichts der Instrumentierung könnte man glatt meinen, dass Daft Punk ihre Hände im Spiel hatten.

"Humanz", die fünfte Platte der Cartoon-Band um Damon Albarn, wartet mit vielen prominenten Features auf: Grace Jones, De La Soul, Mavis Staples, Pusha T und weitere Größen sind auf der Scheibe vertreten.