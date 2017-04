Richtig gelesen: Die zwei Gorillaz-Mitglieder geben als animierte Figuren ein Interview. Außerdem: Premiere der VR-App und erstes Konzert nach fünf Jahren.

London (luc) - So langsam darf man unruhig werden: Am 28. April erscheint das neue Gorillaz-Album "Humanz". Vorab veröffentlichte die Band schon einige Songs mit hochkarätigen Features, darunter De La Soul, Pusha T und Mavis Staples.

Einen Einblick in die Welt der vom Künstler Jamie Hewlett erschaffenen Cartoonfiguren gewährt ein Interview mit BBC Radio 1-Moderator MistaJam. Murdoc und 2D geben sich die Ehre im Londoner Youtube-Hauptquartier und verhalten sich tatsächlich so, wie man es vermutet: Murdoc ist der immer quasselnde Rüpel mit leichten ADHS-Zügen, wohingegen 2D den Part des liebenswerten Naivlings einnimmt. Dementsprechend ist sein Lebensmotto "It'll be alright in the end, and if it's not alright, it's not the end" - Murdoc dagegen hält es kurz und pragmatisch:"Live it."

Still sitzen kann auch Damon Albarn nicht. Am 24. März gab er im Londoner Printworks das erste Konzert seit fünf Jahren, und präsentierte dabei das kommende Album in voller Länge. Auch einige der Gastmusiker auf "Humanz" waren live vertreten, so zum Beispiel Albarns "Ex-Feind" Noel Gallagher. Aufnahmen der Show überzeugen mit ansprechenden Leinwand-Projektionen und aufwendiger Lichtgestaltung.

Und die Werbetrommel wird weiterhin kräftig gerührt: In Folge einer Marketing-Partnerschaft veröffentlichen die Gorillaz die VR-App "The Lenz". Magentafarbene Flächen wandeln sich bei Benutzung der App in exklusive Gorillaz-Inhalte. Das riecht ein wenig nach Sell-Out, das Video zur App macht aber zumindest einiges her.

Im Rahmen dieser Werbe-Partnerschaft werden die Gorillaz außerdem ihren bisher einzigen bestätigten Deutschland-Gig antreten. Am 20. Juni geben sie sich in Köln die Ehre.