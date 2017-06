Nach "Humanz" erscheint direkt ein neuer Song: "Sleeping Powder" dreht sich ganz um 2Ds Drogensucht.

London (luc) - Gorillaz hauen nach dem gefeierten "Humanz" gleich den nächsten Streich raus: "Sleeping Powder" heißt der überraschend mit einem Video veröffentlichte Track. Es ist 2Ds ganz persönlicher Song, der von seiner Drogensucht handelt.

"Sleeping Powder" wurde zunächst offiziell durch die Gorillaz-App veröffentlicht, am gleichen Tag erschien allerdings schon das Musikvideo.

Mit Zeilen wie "I take my pills and I get in the mood / And I take five to get it to load in" beschreibt 2D seine Affinität zu Rauschmitteln. Auch der Clip erscheint in einer Aufmachung, die man am ehesten als 'trippy' bezeichnen würde.

Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um einen der 40 Tracks, die Frontmann Damon Albarn eigentlich für das Album aufgenommen, dann aber wieder verworfen hat.

"Humanz" erschien am 28. April. Am 20. Juni präsentieren die Gorillaz die Scheibe in einer exklusiven 360-Grad-Liveshow in Köln. Die reguläre Tour führt die Gorillaz aber noch mal im späteren Verlauf des Jahres nach Deutschland.

Die Tourdaten:

11.11. München, Zenith

17.11. Berlin, Max-Schmeling-Halle

18.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

19.11. Hamburg, Sporthalle