Zweiter Appetizer auf das Debütalbum der Supergroup um Mastodon, QOTSA und At The Drive-In.

Los Angleses (pabi) - Die Supergroup Gone Is Gone um Troy Sanders (Mastodon), Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age), Tony Hajjar (At The Drive-In) und Multiinstrumentalist Mike Zarin veröffentlicht die zweite Single aus ihrem am 6. Januar erscheinenden Debütalbum "Echolocation".

Bereits die im Juli erschienene, aber leider zu kurz geratene EP "Gone is Gone" bot vielschichtige, stimmungsvolle und energetische Rocknummern. "Dublin" macht mit sphärischen Klängen, stoischen Drums und einem düster, verschwommenen Schwarz-Weiß-Video Hoffnung auf einen ebenso guten Langspieler.