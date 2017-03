Nach "Anymore" veröffentlichen Goldfrapp mit "Ocean" den zweiten Song aus dem kommenden Album "Silver Eye" und zeigen wieder ihre düstere Seite.

London (ana) - Goldfrapp beweisen mit der zweiten Auskopplung aus ihrem kommenden Album "Silver Eye", dass sich nichts an ihrem breit aufgestellten Klangfeld geändert hat. "Ocean" ist wesentlich düsterer ausgefallen als die im Januar erschienene Single "Anymore" und präsentiert einen weitaus experimentelleren Sound. Sind das die Beats, die Depeche Mode für ihr neues Album "Spirit" gesucht, aber nicht gefunden haben?

Nach "Tales Of Us" 2013 erscheint dieses Jahr das mittlerweile siebte Studioalbum von Sängerin Alison Goldfrapp und Produzent und Filmkomponist Will Gregory. "Silver Eye" kommt am 31. März in die Läden.