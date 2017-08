Mit "Rhinestone Cowboy" wurde er weltbekannt. Campbell starb gestern nach langer Krankheit.

Nashville (ynk) - Es war Schock für alle Countryfans, als Glen Campbells Frau Kim Anfang 2011 mit der Nachricht an die Öffentlichkeit ging, dass der Sänger an Alzheimer erkrankt sei. Gestern starb der beliebte Musiker nun im Alter von 81 Jahren in Nashville "nach einem langem und mutigen Kampf", wie seine Angehörigen mitteilten.

Campbell verzeichnete zu Lebzeiten riesige Erfolge: Über 45 Millionen Platten stehen zu Buche, zudem gewann er einige Grammys - nicht zuletzt auch der aus dem Jahr 2012 für sein Lebenswerk. Zu seinen bekanntesten Hits zählen unter anderem "Rhinestone Cowboy", "Wichita Lineman" und "By The Time I Get To Phoenix".