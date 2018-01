Weibliche Popstars reagieren mit Empörung auf die jüngsten Aussagen des Grammy-Chefs.

New York (maxi) - In der Diskussion um die Frage der Gleichbehandlung weiblicher und männlicher Stars bei den Grammys ergreift nun auch Pink das Wort. Grammy-Präsident Neil Portnow hatte zuvor unterstellt, Musikerinnen würden sich weniger anstrengen als ihre männlichen Kollegen.

In einer handgeschriebenen Notiz, die sie auf Twitter postete, findet der Popstar deutliche Worte: "Frauen in der Musikindustrie müssen sich nicht steigern – Frauen sind seit Anbeginn der Zeit stark". Und weiter: "Das letzte Musikjahr GEHÖRTE den Frauen".

Die Leistungen weiblicher Künstlerinnen, die sich trotz widriger Umstände behaupteten, müssten geehrt und gewürdigt werden. Nur so zeige man zukünftigen Generationen, was Gleichheit und Fairness bedeute.

Kurz darauf sprang ihr Katy Perry zur Seite, die Pink als "leuchtendes Beispiel" einer starken Frau bezeichnete und verlangte, den "absurden Mangel" an Gleichberechtigung überall dort anzuprangern, wo er existiere.

Another powerful woman, leading by example. We ALL have a responsibility to call out the absurd lack of equality everywhere we see it. I'm proud of ALL the women making incredible art in the face of continual resistance. P.s VH1 Divas Live. https://t.co/RDmB7zRfId

— KATY PERRY (@katyperry) 30. Januar 2018