Can you Ig it? 50 Jahre Punkrock-Karriere revisited von und mit Godfather Iggy Pop und den legendären Stooges.

Detroit (mis) - Iggy Pop, der Klaus Kinski des Punk, ist nicht gerade für seinen gesunden Lifestyle bekannt. Trotzdem überlebte er Kollegen wie David Bowie, Lou Reed und seine The Stooges-Kumpels Ron und Scott Asheton. Sein Einfluss auf die Rockgeschichte spiegelt sich in Lobeshymnen von Kurt Cobain, Josh Homme oder Duff McKagan wider, um nur einige zu nennen.

Iggy schaut auf ein bewegtes Leben zurück: Jahrelang war er für Labelbosse und Journalisten das große Stück Dreck, auf dem jeder herumtrampeln darf. Der Typ aus der Nervenheilanstalt, den keiner ernst nimmt, weil er sich auf der Bühne immer noch aufführt wie ein Geistesgestörter, der keinen Ton trifft, sein Publikum anbellt und Drogen aller Farben einwirft.

Rock'n'Roll, Abschaum, Sex, Drogen, Gewalt: Seine Band The Stooges steht in den frühen 1970ern für alles, womit man seine Eltern schocken kann und Frontsau Iggy sprengt sämtliche bekannten Entertainment-Konventionen. Punkrock ist erfunden, aber noch fehlt das Publikum. Dies könnte auch an einem anderen einsamen Rekord liegen: Während die Stooges sich im Songwriting bis 1973 von Album zu Album steigern, verhält es sich mit der Qualität der Produktion genau umgekehrt proportional.

Die Aufnahme der Detroiter in die Rock'n'Roll-Hall Of Fame 2010 kurz nach Ron Ashetons Tod ist eine späte Genugtuung für Iggy Pop. Ende April 2017 kommt die Jim Jarmusch-Dokumentation "Gimme Danger" über die Geschichte der Proto-Punks in die Kinos. Wir haben uns noch einmal durch das gewaltige Oeuvre des seit 1969 musikalisch aktiven Stooges-Überlebenden gehört und seine größten Momente - Coverversionen ausgeschlossen - kompiliert. Viel Spaß mit den ...

50 besten Iggy Pop-Songs

Dass Iggy Pop heute noch unter uns weilt, verdankt er sicher auch seiner rechtzeitig aktivierten Handbremse: Statt Drogen stehen schon seit Jahren Tai Chi-Übungen auf seinem Tagesplan ganz oben, seine Tourneen hat er stark gekürzt, wenn auch zum Glück noch nicht vollständig ("Der Jim in mir erinnert mich daran, dass ein gewisser Standard, an den ich mich gewöhnt habe, gehalten werden muss, und dafür brauche ich Geld", Zeit-Interview). Hoffen wir, dass er uns noch ab und zu mal auf der Bühne besucht und nicht für den Rest seiner Tage in seinem roten Ferrari durch Miami cruist.