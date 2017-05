Abfeiern mit Rammstein, Die Toten Hosen und System Of A Down? Dann schnell bei unserer Ticketverlosung einchecken!

Nürburgring (laut) - Rock am Ring kehrt an diesem Wochenende nach zwei Jahren an den Nürburgring zurück: Und ihr könnt noch kurzfristig dabei sein - natürlich für umme. Wir verlosen kurz vor knapp 2x2 Rock am Ring 3-Tages-Tickets inklusive Parken und General Camping sowie einer Führung mit Blick hinter die Rock am Ring-Kulissen.

Wer dabei sein will, schreibt eine Mail mit dem Betreff "Hallo Ring" an gewinnen@laut.de und beantwortet folgende kinderleichte Frage: In welcher Stadt fand Rock am Ring 2015 und 2016 statt?

Erst mitmachen, dann mitfeiern

Mit etwas Glück feiert ihr dann vom 2. bis 4. Juni drei Tage lang mit Rammstein, Die Toten Hosen, System Of A Down, Prophets Of Rage, Marteria, Beatsteaks, Broilers, Kraftklub, Beginner, Macklemore & Ryan Lewis, Bastille, Annenmaykantereit und zahllosen anderen Acts ab.

Wen die laut.de-Glücksfee dann nicht berücksichtigt hat - kein Grund zur Trauer: Unter www.magenta-musik-360.de könnt ihr euch ab dem 2. Juni den neuen 360°Livestream von Rock am Ring bequem zuhause auf dem Sofa gönnen. Tune in!