Video-Debüt von Patrick Wagners Noise-Band: Archaische Rituale zu dröhnendem Sound.

Berlin (mis) - Pünktlich zur anstehenden Debüt-Tournee durch Deutschland erscheint der erste Videoclip zum Song "Tier" der Berliner Avantgarde-Noise-Band Gewalt. Special Guest ist Max Gruber alias Drangsal, der bereits seit Längerem die Werbetrommel für Patrick Wagners neue Band rührt und besagtes Stück auch schon live begleitet hat.

Im Clip sieht man Wagner, seine Bandkolleginnen Helen Henfling und Yelka Wehmeier sowie Gast Gruber zunächst in einer Art Büro-Meeting, bevor alle Beteiligten in ein archaisches Ritual ohne Klamotten und mit Kriegsbemalung übergehen. Passend zur stumpf dröhnenden Rauschhaftigkeit des Songs, der am 31. März mit "So geht die Geschichte" auf einer weiteren 7" erscheint, die ihr sicher auf den Konzerten bekommt. Alle Gewalt-Tourdaten findet ihr hier.