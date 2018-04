GWS-Songwriter Konstantin Gropper zur Causa Kollegah/Farid Bang. Element Of Crime-Sänger Sven Regener stützt Campino.

Berlin (mbr) - Political Correctness und Kunst, das muss nicht immer Hand in Hand gehen, befindet Get Well Soon-Songwriter Konstantin Gropper. Daher hat er auch eine zwiespältige Sicht auf die aktuell hitzig geführten Diskussionen um die Vergabe des Echo-Preises an die Rapper Kollegah und Farid Bang.

"Wahnsinnig dumme, fehlgeleitete Metapher"

Laut Gropper würden die ehemaligen Echo-Bösewichter Frei.Wild viel eher eine politische Agenda vertreten, dennoch hätte sich kaum jemand beschwert, als die Südtiroler vor zwei Jahren mit einem Echo ausgezeichnet wurden. Stattdessen hänge sich nun jeder Artikel über Kollegah und Farid Bang an "einer wahnsinnig dummen und fehlgeleiteten Metapher" auf. Grundsätzlich dürfe "Kunst auch unkorrekt sein, wenn es irgendwie Sinn macht."

Über die sexistische und homophobe Attitüde hinter Battlerap-Texten müsse man trotzdem mal sprechen, so Gropper: "Das steckt ja in all den Texten, die vom Feuilleton als 'die neue Straßensprache' durchs Dorf getrieben wird. Was da für Männer- und Frauenbilder existieren, ist grauenhaft. Nicht, dass sie Vorbildcharakter haben wollen, aber schon alleine dass dieses Machotum so adapiert wird, finde ich bedenklich. Man könnte ja auch Kreativität für Inhalte nutzen, gerade beim unterhaltsamen Niedermachen des Gegenübers mittels Metaphern."

"Was macht denn der Echo-Ethikrat?"

Dennoch trage die Hauptschuld an der ganzen Malaise der Echo-Ethikrat: "Da es diese Jury gibt, ist es nach meinem Verständnis kein reiner Verkaufspreis mehr. Dann frage ich mich aber: Wenn es diese Jury gibt, wie kann es sein, dass Frei.Wild, Kollegah und Farid Bang einen Preis bekommen? Was macht denn die Jury?", fragt sich Gropper. Der britische Mercury Prize zeige, dass es auch anders geht: "Das funktioniert, weil es hier keine Rolle spielt, wie viele Platten verkauft werden. Dadurch bekommt der Preis Aufmerksamkeit und es entstehen Karrieren, die sonst vielleicht gar nicht stattgefunden hätten."

Für Sven Regener ist der Echo am Ende

Auch Element Of Crime-Sänger Sven Regener lässt gegenüber der Zeit kein gutes Haar an den Echo-Verantwortlichen: "Die Angelegenheit mit Kollegah und Farid Bang hat den Echo komplett ruiniert: Ein Preis, den man für solche Musik mit solchen Texten vergibt, ist als Preis nichts mehr wert. Da kann man über Regularien reden und über Verkaufszahlen und was weiß ich, aber eins muss doch klar sein: dass man so einen Preis nicht an Leute vergibt, die frauenfeindliche, schwulenfeindliche, antisemitische Sachen rappen (...) Ich finde es gut, dass Campino sich dazu geäußert hat, er hat ja auch alles Nötige gesagt, aber der hätte sicher lieber auch was anderes gemacht an dem Abend. Letztendlich hat er für fast alle gesprochen, und man ist ihm zu Recht dankbar dafür."

