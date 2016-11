Die Gema darf Tantiemen nicht mehr an Musikverlage abgeben. Diese fürchten einen Millionenschaden.

Berlin (jim) - Neues von der Gema: Die Verwertungsgesellschaft hat bisher Musikverlage pauschal mit 40 Prozent an ihren Tantiemen teilhaben lassen, die restlichen 60 Prozent teilten sich Komponist und Texter der Musik. Damit ist nun Schluss, denn das Berliner Kammergericht hat entschieden, dass diese Gewinnausschüttung den Urhebern der Musik unrecht tue.

Sie gibt damit der Forderung der beiden klagenden Politikern (früher Piratenpartei) recht. Laut Bruno Kramm (heute Bündnis 90/Die Grünen) und Stefan Ackermann sollten die Tantiemen nur an die Künstler gehen und nicht automatisch Anteile an die Musikverlage.

Musikverlage: Ein alter Hut mit Fransen?

In den heutigen, multimedialen Zeiten sei eine solche pauschale Vergütung sinnfrei. Der einstige Investitionsschutz gelte nicht mehr, weil Verlage kaum noch Noten oder Texte drucken. Den Künstlern gingen aber erhebliche Einnahmen durch die Lappen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, könnte die Entscheidung eine mögliche Neuaufstellung der Gema zur Folge haben, denn viele Mitarbeiter der Musikverlage sitzen in dessen Vorstand.

Das Kammergericht zwingt die Gema nun dazu, die beiden Politikern auch über die seit 2010 ausgeschütteten Verlegeranteile zu unterrichten. Ob die Künstler einen Anspruch auf diese Zahlungen haben, hat das Gericht noch nicht entschieden, hier wartet man noch auf eine Auskunft der Verwertungsgesellschaft. Kramm geht davon aus, dass es sich um Millionenbeträge handelt.

Was sagt die Gema dazu?

Die Gema selbst hat bereits Stellung zu dieser Thematik bezogen und hält das Urteil für grundsätzlich inkorrekt: "Besonders bedauerlich ist, dass das Kammergericht allein darauf abstellt, wer die Rechte eingebracht hat. Dieses Prinzip kann je nach Ausgestaltung des Verlagsvertrages auch zulasten der Urheber wirken", so Gema-Vorsitzender Harald Heker und erklärt weiter, dass die Verwertungsgesellschaft nicht pauschal Tantiemen an die Verlage ausschütte, sondern nur, wenn dies in gesonderten Verträgen zwischen Verlag und Urheber festgelegt worden sei. Nach der Einigung mit YouTube bleibt es weiterhin spannend rund um die Gema im Musikbusiness.