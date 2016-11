"Tote Präsidenten" markiert die dritte Singleauskopplung aus dem neuen Album "Fukk Genetikk". Im Video schwimmen einige Hammerhaie und die Maskenmänner verbrennen Geld.

Saarbrücken (jim) - Nach "Peng Peng" und "Jordan Belfort" gibt es nun den dritten Vorgeschmack zum neuen Album von Genetikk. Nachdem sich bereits die zweite Single um Geld drehte, geht es auch in "Tote Präsidenten" um den schnöden Mammon. Der Titel suggeriert zwar das Umbringen von Staatsoberhäuptern, aber meint die alten US-Präsidenten, die auf Dollarscheinen zu sehen sind und die Karuzo so gerne zählt. Amüsante Wortspiele hat er auch zu bieten: "Du willst keinen Beef, so als ob Ramadan is' [...] Ich hab mehr Kobe-Fleisch als Kobe Bryant [...] Mache fette Mäuse, so wie Cheddar Cheese."

Im Video posieren die Maskenjung an einem architektonisch interessanten Gebäude. Am Ende sieht man einen Schwarm Hammerhaie durch den Ozean ziehen. Derweil werfen die Herrschaften Geldscheine ins Feuer.

"Fukk Genetikk" erscheint am 2.12.2016.