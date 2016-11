Die Maskenjungs widmen sich dem Geld und nehmen den 'Wolf Of Wall Street' Jordan Belfort als Vorbild. Lambos und Wölfe dürfen da nicht fehlen.

Saarbrücken (jim) - Nachdem sich Genetikk kritisch über die US-amerikanische Außenpolitik geäußert haben, rappen sie nun in "Jordan Belfort" über das Geld. Wie der Titel vermuten lässt, steht der Börsenguru aus dem Film 'The Wolf Of Wall Street' Pate. Karuzo zitiert in der Hook sogar eine Szene aus dem Hollywood-Blockbuster: "Crash' den weißen Lambo / So wie Jordan Belfort". Einen weißen Lamborghini und zwei Wölfe sieht man selbstverständlich auch im Video.

Der Song besitzt einen entspannten Vibe, der Beat mit seinen Orgelklängen passt schön dazu.

Das Album "Fukk Genetikk" kann man ab dem 02.12.16 erwerben und hier schon einmal die Tracklist: