Die nächste Auskopplung aus "Epic" bietet erstklassige Trap-Produktion, ein fast Travis Scott-artiges Video und die Versöhnung mit alten Kontrahenten.

Berlin (ynk) - Einmal mehr lassen Fler und Jalil die Muskeln in Sachen Produktionsqualität und Videobudget spielen. Top-angezogen handelt der Song aus ihrem Kollabo-Album "Epic" die gewöhnlichen Themen um falsche Freunde, Mode und den Fame ab. Dabei einigt sich die Gesangshook von Remoe auf den Konsens: Alles im Leben mag vergehen, die Gang und die Fam allerdings sind für die Ewigkeit bestimmt.

Um die philosophische Tiefe etwas abzufedern, gibt es für die Fanbase ein kleines Gossip-Leckerli: Fler und Farid Bang scheinen sich wieder vertragen zu haben. "Farid-Feature kommt, hundert Prozent", verspricht Fler. Einstweilen hat sich das Banger Musik-Oberhaupt dazu bereit erklärt, grinsend in Flers Musikvideo herumzustehen. Dieses orientiert sich übrigens deutlich an den Clips von Travis Scott und A$AP Rocky, insbesondere fällt eine Ähnlichkeit zu den Effekten in "Magnolia" von Playboy Carti auf, der derzeit amerikanische Airwaves dominiert. Kein schlechter Look, kein schlechter Song.