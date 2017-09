Der Soundtrack zur HBO-Serie kommt Mitte 2018 live auf die Bühne: "The Game of Thrones Concert Experience".

Los Angeles (sab) - Fans der US-Serie "Game of Thrones" können sich freuen: Nächstes Jahr haben sie die Gelegenheit, den Soundtrack der Serie live zu erleben. "The Game of Thrones Concert Experience" gastiert unter der Leitung von Komponist Ramin Djawadi im mai und Juni auch für fünf Konzerte in Deutschland.

Für die Live-Umsetzung mit Orchester, Chor und Solokünstlern musste Djawadi einiges an Arbeit investieren: "Es gibt Dinge auf dem Soundtrack, die ich im Studio umsetzen kann, aber nicht live. Deshalb musste ich einiges neu arrangieren. Es ist das Material, das die Fans kennen, nur neu umgesetzt", beschreibt er das Projekt.

Ramin Djawadi ist kein unbeschriebenes Blatt: Aus seiner Feder stammt die "Prison Break"-Titelmelodie, außerdem arbeitete er für den Science-Fiction-Film "Thunderbirds" mit Hans Zimmer zusammen. Für seine Arbeit an "Prison Break" erhielt er einen Emmy in der Kategorie 'Herausragende Filmmusik'.

Neben der Musik verspricht "The Game Of Thrones Live Concert Experience" eine aufwändige Bühneninszenierung samt Videoleinwänden und Ausschnitten aus der US-Serie. Bereits im Februar gastierte die Show in Amerika, nun ist sie auch in Europa zu sehen.

Die deutschen Termine im Überblick: