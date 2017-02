The Chainsmokers und Ellie Goulding ergänzen das Protest-Line Up.

Hamburg (ana) - Am Vorabend des G20-Gipfels im Juli findet in der Barclaycard-Arena in Hamburg ein Gratis-Konzert statt, bei dem neben The Chainsmokers auch Coldplay, Herbert Grönemeyer und Ellie Goulding auftreten werden. "Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie so viele Menschen zusammenkommen, aktiv werden, an der Diskussion teilnehmen und die Entscheidungsträger zur Verantwortung ziehen", so die Sängerin. "Nachdem ich im letzten Sommer in New York das erste Mal bei einem Global Citizen Festival auf der Bühne stand, freue ich mich in diesem Jahr um so mehr, am 6. Juli in Hamburg weiter an einer nachhaltigen Zukunft ohne extreme Armut zu arbeiten."

Konzert gegen Armut

Wenn sich die einflussreichsten Staaten der Welt treffen, um über die Lage des Planeten und der Menschheit zu beraten, sollte davon ausgegangen werden, das sich etwas bewegt. Darauf, dass den Worten auch Taten folgen müssen, will die Organisation Global Citizen aufmerksam machen. Seit einigen Jahren schon kämpft sie dafür, dass die Regierungen der Welt ihre Versprechen einhalten, und setzt sich für Armutsbekämpfung und das Erreichen von Entwicklungszielen ein. So auch wieder vor dem G20-Treffen im Juli in Hamburg.

Tickets? Aktiv werden!

Wer das Global Citizen Festival besuchen will, muss eigentlich nur aktiv werden: Ab dem 14. März kann jeder an der Verlosung teilnehmen, der sich der Bewegung anschließt und Petitionen unterschreibt, E-Mails verschickt oder sogar das persönliche Gespräch mit den Politikern sucht, damit diese die schon 2015 festgelegten Entwicklungsziele einhalten.

Zur Anmeldung zum Global Citizen Festival oder für mehr Infos: bitte hier entlang.