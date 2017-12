Ein romantischer Ausflug nach New York City.

Oakland (leah) - G-Eazy und Halsey waren ein Wochenende in New York und liefern als Quasi-Dokumentation das romantische Video zu "Him And I" ab. Die beiden zeigen sich auf den Straßen des Big Apple, im Taxi oder beim Billard spielen. Verliebte Blicke und Küsschen ziehen sich beim Promi-Pärchen durch das gesamte Video. Im Interview mit MTV News äußert sich der Sänger zu dem gemeinsamen Song und schwärmt von seiner Freundin Halsey beim aufnehmen. "2017 Bonnie and Clyde" singt er und erklärt weiter: "Ich glaube, das ist einfach wer wir sind, und wenn Musik ehrlich ist, klingt sie am besten."

"Him And I" reiht sich in die Reihe der poppigeren G-Eazy Songs ein. Halseys Gesang unterstützt den eingängigen Sound zusätzlich.