Renn Renn Renn! Wohin flüchtet der Future Island Sänger? Im Sommer nach Deutschland.

Baltimore (kil) - Die Baltimore-Synthpoper haben ihr Video zur ersten Singleauskopplung "Ran" veröffentlicht. Sanfte, weite Flächen enstehen bei den ersten Tönen des Hits. Sänger Samuel T. Herring wirkt, als ob er nicht mal nur kurz Zigaretten holen geht. Es folgt ein Dauerlauf durch epische Landschaft, vorbei an Seen und durch leere Straßen.

Für Aufsehen sorgten an anderer Stelle schon die Ohrfeigen vom Frontmann in der Tonight-Show bei Jimmy Fallon. Future Island - Pathos Pur!

Live in Deutschland.

Der Langspieler "The Far Field" erscheint am 7. April. Wer zu den warmen Sounds, der live erprobten Band träumen und tanzen will, hat dazu die Möglichkeit in:

21.03.2017 Berlin (C-Halle)

23.06.2017 Hurricane Festival

27.06.2017 Köln (Live Music Hall)