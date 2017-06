Die Audiolith-Lieblinge Frittenbude veröffentlichen den neuen Track "Zukunft Aus Champagner" samt buntem Clip.

Berlin (luc) - Nach knapp zwei Jahren musikalischer Stille veröffentlichen Frittenbude ihren neuen Track "Zukunft Aus Champagner" und liefern passend dazu ein buntes, exzessives Video.

Der Song ist ein Beitrag zum neuen Audiolith-Sampler "Doin' Our Thing #4", der auf drei CDs reichlich Titel diverser Künstler des Hamburger Labels versammelt.

"Unsere GEMA-Kohle investierten wir in Emma", heißt es in dem Track, im Hause Frittenbude hat sich also nichts großartig verändert. Auch der Beat kommt in typischer Hau-Drauf-Manier und frönt wie gewohnt Konsum und Rausch.

Ob man nicht langsam aus Glitzerkostüm und tellergroßen Augen rauswachsen und den Party-Alltag gegen exzessiven Tee-Konsum eintauschen sollte, diese Frage beantwortet die Band im Track selbst: "Umsonst ist nur der Tod, und tot sind wir noch lange nicht." Immer drauf, da.

Das letzte Frittenbude-Album, "Küken Des Orion", erschien am 21. August 2015. Die Herrschaften spielen dieses Jahr außerdem noch auf vier Festivals.

Live-Termine:

29.07. Dortmund - Juicy Beats

18.08. Übersee - Chiemsee Summer

19.08. Großpösna bei Leipzig - Highfield Festival

25.08. Wirges - Spack! Festival