Ein schönes Portrait über zwei Männer, ihre Musik und den Alltag in Schweden.

Stockholm (pabi) - Der Düsseldorfer Filmemacherin Lilian Czolbe gelingt in ihrer neuen Doku "Remember Our Name" ein entzückendes Portrait der schwedischen Indie-Band Friska Viljor.

Der Film begleitet Daniel Johansson und Joakim Sveningsson über einen Zeitraum von vier Wochen in ihrer schwedischen Heimat und gewährt tiefe Einblicke in den Alltag der Band. Es geht um Fischen, Familienleben, Bierbrauen und die Arbeit am letzten Album "My Name Is Friska Viljor".

"Zwei große Männer erwarteten mich in der Tür eines Restaurants mit offenen Armen. Der erste Eindruck hat sich nur noch weiter bestätigt. Joakim und Daniel sind auf dem Boden gebliebene, warmherzige und weltoffene Männer die einen Starken Sinn für Familie und Freundschaften pflegen", schwämt Czolbe über die Arbeit mit der Band.

Die komplette Doku könnt ihr euch hier ansehen: