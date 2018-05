Der als vermisst gemeldete Frightened Rabbit-Sänger Scott Hutchison ist tot. Dies bestätigte die schottische Polizei am Nachmittag.

Edinburgh (emi) - Der seit Mittwoch vermisst gemeldete Sänger und Gründer der schottischen Indie-Rockband Frightened Rabbit, Scott Hutchison, ist tot. Dies vermeldete die schottische Polizei in einer Stellungnahme am Nachmittag. Auf der Suche nach dem Musiker waren die Beamten am Donnerstag morgen in der Nähe von South Ferry, Edinburgh auf eine Leiche gestoßen, die jedoch nicht sofort identifiziert werden konnte. Hutchisons Angehörige und seine Bandkollegen Grant, Billy, Andy und Simon sind am Boden zerstört.

Zuletzt wurde der 36-jährige Musiker gesehen, als er am Mittwoch morgen um 1 Uhr ein Hotel in Edinburgh verließ. Die Band bat daraufhin in den Sozialen Medien darum, jegliche Informationen zu Scotts Aufenthaltsort an die Polizei zu melden. Er könne "in einem fragilen Zustand sein und momentan nicht die besten Entscheidungen für sich treffen", so die besorgte Mitteilung. Zuvor hatte Hutchison mit zwei Tweets seinen Abschied angedeutet.

Noch vor der offiziellen Bestätigung seines Todes löste die Nachricht bestürzte Reaktionen aus. Fans und Kollegen trauerten um den Sänger. Stuart Murdoch von Belle And Sebastian schrieb: "Tragische Neuigkeiten zu Scott Hutchison. Die ganze Musik-Gemeinde Schottlands hat für einen anderen Ausgang gebetet. Leute, wenn ihr dagegen ankämpft, düstere Gedanken habt, bitte erzählt es jemandem, Familie, einem Freund oder einem Arzt. Es gibt immer einen anderen Weg, auch wenn es nicht so scheinen mag."

Tragic news about Scott Hutchison. The whole music community in Scotland was praying for a different outcome. Folks, if you are up against it, having dark thoughts, please tell someone, family, a friend or a doctor. There is always another way, though it might not seem like it.

