Science-Fiction-Synths, gehauchter Gesang und eine Bassline aus dem Himmel: "Dyson Sphere" ist der Geheimtipp des Tages

London (ynk) - "Cage Tropical", tropischer Käfig, so titelt das neue Album der britischen Songwriterin Frankie Rose. Die hierzulande noch eher unbekannte Sängerin trifft mit ihrem Video zu "Dyson Sphere" allerdings mehr als einen Nerv: Kalte, atmosphärische Synthesizer, eine nach 80ern klingende Bassline und ein elektrisches Klanggerüst werden von langsamen, melancholischem Gesang kontrastiert. Ein Erfolgsrezept, das Lust auf mehr Macht:

Dass Revivals der Gothic und Emo-Kultur derzeit gewissermaßen en vogue sind, zeigt sich nicht nur im Pop-Olymp unter Größen wie Halsey oder (in Nuancen) auch bei The Weeknd, sondern auch unter Rock-Acts zwischen Post-Punk und Metal und sogar im Hip Hop (man schaue nur auf Yunggoth, Lil Peep oder XXXTentacion).

Doch von all diesen integrierten Einflüssen sticht Frankie Rose besonders heraus, denn ihr Pop scheint klar über Trends oder leichte Adaption hinauszugehen. Einflüsse könnte man in diesem Track auch in Synthwave oder Disco suchen, doch am Ende des Tages macht der Song vielleicht am meisten Spaß, wenn man ihn unkontextualisiert für sich stehen lässt.

"Cage Tropical" erscheint am 11. August 2017 via Slumberland Records und auf iTunes.