Frank Ocean droppt den ersten neuen Song seit "Blonde". Obendrauf gibt es "Chanel" auch noch im A$AP Rocky-Remix.

Los Angeles (ana) - Erstmals seit "Blonde" veröffentlicht Frank Ocean einen neuen Song. "Chanel" debütierte in der neuen Radioshow des Rappers auf dem Apple-Sender 'Beats 1' und konnte über zwei Stunden lang ganze 18 Mal gehört werden. Der verschwurbelte Piano-Beat zieht seine Kreise, während Ocean Zeilen droppt: "My guy pretty like a Girl and he got fight stories to tell / I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel", also in etwa: "Mein Kerl ist schön wie eine Frau und er hat Kampfgeschichten zu erzählen / Ich sehe beide Seiten wie Chanel und sehe auf beiden Seiten wie Chanel".

In derselben Radioshow versteckte Ocean übrigens auch noch einen mini A$AP Rocky-Remix von "Chanel". Im Soundcloud-Stream ungefähr ab Minute 3:28 zu hören.