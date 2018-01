Die französische Schlager-Ikone erlag mit 70 Jahren einer Krebserkrankung.

Paris (maxi) - Die Musikwelt trauert um France Gall. Am Sonntag verstarb die Schlagersängerin in einer Klinik bei Paris im Alter von 70 Jahren an einem Krebsleiden. Offiziell wurde Gall dort seit Mitte Dezember wegen einer schweren Infektion behandelt.

Bewegte Karriere

Geboren am 9. Oktober 1947 in Paris, feierte sie schon in jungen Jahren Erfolge und bekam zuerst von ihrem Vater und anschließend vom großen Serge Gainsbourg Hits auf den Leib geschneidert, wie etwa "Poupée De Cire, Poupée De Son", mit dem sie 1965 den Grand Prix Eurovision (ESC) für Luxemburg gewann.

1968 erhielt Gall einen Plattenvertrag für Deutschland und landete mehrere Hits. Nach einigen weniger erfolgreichen Jahren feierte sie 1988 mit ihrer zeitlosen Fitzgerald-Hommage "Ella Elle l'a" ein fulminantes Comeback, das europaweit die Charts stürmte und in Deutschland auf Platz eins landete.

Privat war das Leben der Chansonnière jedoch immer wieder von Schicksalsschlägen geprägt. 1992 verlor sie Ehemann Michel Berger, fünf Jahre später ihre Tochter Pauline. In der Folge zog sie sich aus der Musikwelt und der Öffentlichkeit zurück und widmete sich verstärkt humanitären Projekten.