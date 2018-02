Die Grunge-Ikone vertont im posthumen "You Never Knew My Mind" Gedichte aus Cashs Lyriksammlung "Forever Words".

Detroit (maxi) - Am 6. April erscheint "Forever Words" mit Neu-Interpretation von Johnny Cashs gleichnamigem Gedichtband durch bekannte Musiker. Beteiligt war auch der verstorbene Soundgarden-Mitbegründer Chris Cornell, der mit dem posthum veröffentlichten Titel "You Never Knew My Mind" auf der LP vertreten ist.

Neben ihm partizipierten auch Elvis Costello, Willie Nelson oder Kris Kristofferson an "Forever Words". Zusätzlich zum Song gibt es eine Art Making Of-Clip, in dem Chris Cornell den Entstehungsprozess von "You Knever Knew My Mind" diskutiert: