Forbes listet die Großmogule des Hip Hop auf und zeigt, dass Musik gar nicht unbedingt notwendig ist, um fett Cash einzufahren.

Entenhausen (jim) - Das Forbes-Magazin ist dafür bekannt, allerlei Listen von Großverdienern zu veröffentlichen. Schauspieler, Sportler oder Unternehmer – alle werden fein säuberlich nach ihrem Jahreseinkommen aufgelistet. Zuletzt kürte Forbes die Top 10 der erfolgreichsten DJs.

Doch wie sieht es im Hip Hop-Bizness aus? Rapper prahlen stets mit ihren verdienten Dollars, wedeln mit Geldbündeln und prahlen mit teuren Autos. Beim Anblick der aktuellen Liste stechen jedoch drei Dinge ins Auge:

Nur mit Musik verdient keiner mehr die dicken Scheine. Lukrative Werbedeals oder Etablierung eigener Marken lassen das Konto wachsen.

Dank des Alkohols rollt der Rubel. Lediglich zwei der zehn aufgeführten Musiker verzichten auf Geschäftsbeziehungen auf dem Spirituosenmarkt.

Nur eine Frau hat es in die Forbes-Top Ten geschafft. Hip Hop ist offenbar immer noch eine Männerdomäne, in der sich Frauen nur selten durchsetzen.

Aber genug Faktenshizzle, jetzt wird's ernst! Wir entlassen euch in die Liste mit den Worten von Snoop Dogg: "With my mind on my money / and my money on my mind".

Die Großmogule des Hip Hop