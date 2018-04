Das erste musikalische Lebenszeichen seit 2016 entpuppt sich als emotionale Ballade. Das zugehörige Album "High As Hope" erscheint Ende Juni.

Los Angeles (emi) - "Sky Full Of Song" ist die erste neue Musik von Florence And The Machine seit 2016 und gleichzeitig der erste Track von ihrem kommenden vierten Studioalbum. "High As Hope" ist für den 29. Juni angekündigt.

Das künstlerische Schwarzweiß-Video dazu zeigt die Sängerin in einem nahezu leeren Raum auf dem Boden liegend. Sie singt fast a cappella über Einsamkeit und Hochgefühle bei Bühnenauftritten, die ihr immer mehr Energie raubten. "Take me down, I'm too tired now."

In einem Interview sagte Florence Welch über den Song, er sei einfach komplett fertig vom Himmel gefallen.