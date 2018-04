Der langjährige Gitarrist ist überraschend raus. Ersatz für die angekündigte Tournee ist aber bereits gefunden.

London (wink) - Angeblich wegen Meinungsverschiedenheiten bezüglich der angekündigten Herbst-Tournee gehen Fleetwood Mac und Gitarrist Lindsey Buckingham getrennte Wege. Dass Buckingham gefeuert wurde, meldet der amerikanische Rolling Stone und beruft sich auf Quellen im nahen Umfeld der Band. Eine offizielle Begründung, warum Buckingham entlassen wurde, steht noch aus. Der Sprecher von Fleetwood Mac ließ knapp verlauten: "Die Band wünscht Lindsey das Beste".

Hochwertiger Ersatz ist bereits gefunden: Mike Campbell von Tom Petty & The Heartbreakers und Neil Finn von Crowded House übernehmen Buckinghams Parts. Erste Anhaltspunkte für einen Rauswurf lieferte der ehemalige Fleetwood-Mac-Gitarrist Billy Burnette bereits vergangene Woche. In einem inzwischen gelöschten Tweet kommentierte er den Rauswurf sarkastisch: "Lindsey Buckingham is out, but I'm not in."

Kein Kommentar von Fleetwood Mac

Dass die Parteien im Unfrieden auseinander gegangen sind, lässt sich auch daran ablesen, dass Fleetwood Mac auf die Suspendierung des Gitarristen in einer gemeinsamen Erklärung erst gar nicht eingehen. Dort heißt es: "Wir freuen uns sehr, Mike Campbell und Neil Finn mit ihren musikalischen Talenten in der Mac-Familie willkommen zu heißen. Wir werden mit den beiden alle Hits spielen, die die Fans lieben. Außerdem überraschen wir unser Publikum mit ein paar Songs aus unserem Back-Katalog. Fleetwood Mac waren immer eine kreative Evolution."

Mick Fleetwood ergänzte, dass die Chemie mit den 'Neuen' stimme und man die richtige Kombination gefunden habe, um im Stil von Fleetwood Mac weiter zu machen. "Wir wissen, dass wir etwas Neues haben, aber es hat den unverwechselbaren Mac-Sound." Lindsey Buckingham legte in den 90ern schon einmal eine zehnjährige Zwangspause ein.