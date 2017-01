Miley Cyrus bekommt einen Part im Schlusstrack des neuen Albums, das am 13. Januar erscheinent.

Oklahoma City (pabi) - Die Flaming Lips machen im Schlusstrack "We A Famly" erneut mit Miley Cyrus gemeinsame Sache. Das Stück ist der abschließende Track des am 13. Januar erscheinenden Albums "Oczy Mlody". Der Clip zum Song kommt bunt, kaleidoskopisch und psychedelisch daher. Die Lyrics "It's been a long, cold winter/ Feels like it's been forever, yeah" lassen bereits Vorfreude auf den Sommer aufkommen.

Die Tracklist des Albums:

01 Oczy Mlody

02 How??

03 There Should Be Unicorns

04 Sunrise (Eyes Of The Young)

05 Nigdy Nie (Never No)

06 Galaxy I Sink

07 One Night While Hunting For Faeries And Witches and Wizards To Kill

08 Do Glowy

09 Listening To The Frogs With Demon Eyes

10 The Castle

11 Almost Home (Blisko Domu)

12 We A Famly