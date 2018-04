Pünktlich zum Start seiner fast ausverkauften Tour veröffentlicht Fil Bo Riva die zweite Single aus seinem Debütalbum.

Berlin (wink) - Frühlingsgefühle gefällig? Der Wahlberliner Fil Bo Riva präsentiert eine knackige Indie-Pop-Nummer mit modernen Beat-Elementen und lasziven Vocals. Passend zum Thema: "'Blindmaker' ist ein Song über Sex. Der Text schrieb sich fast von alleine, nachdem ich die erste Zeile formuliert hatte und das Gefühl beschreiben wollte, wie sich körperliche Liebe anfühlen kann. Das Verlangen, der Adrenalinrausch und der Fokus, wenn alles andere plötzlich aufhört, wichtig zu sein und verschwindet.", so der Sänger.

Fil Bo Riva wurde vor zwei Jahren bekannt und spielte u.a. im Vorprogramm von AnnenMayKantereit und Joan As Police Woman. Seine Debüt-EP "If You're Right, It's Alright" mit dem Song "Franzis" erschien ebenfalls 2016.

Fil Bo Riva-Konzerte, für die es noch Karten gibt (u.a. weil man in größere Hallen umgezogen ist), finden hier statt:

20.04.18 Aachen, Musikbunker

22.04.18 Trier, Exhaus

24.04.18 Ludwigsburg, Scala

12.05.18 Bremen, Lagerhaus

14.05.18 Hamburg, Mojo Club

15.05.18 Rostock, Stadtpalast

17.05.18 Jena, Kassablanca

19.05.18 Hannover, Musikzentrum

20.05.18 Essen, Zeche Carl