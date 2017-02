Zum Kinostart der Verfilmung des Bestsellers gibts das Video zu "I Don't Wanna Live Forever".

Internet (kil) - Es wird sich geräkelt und mit Phantasien gespielt. Schon die Bücher waren Bestseller, was soll da im Kino noch schiefgehen? Und Taylor Swift und ZAYN performen dazu den Titelsong zu "Fifty Shades Darker" - besser hätte der Cast nicht ausgehen können.

Wenn dann noch so dringlich ins Ohr gejammert wird: "I don't wanna live forever / Cause I know I'll be living in vain /And I don't wanna fit wherever / I just wanna keep calling your name / Until you come back home". Spiel, Satz und Sieg.