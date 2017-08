Unsere liebste Jahreszeit neigt sich dem Ende zu: Im September atmen wir noch mal Open Air-Luft und kehren in die Clubs zurück.

Konstanz (ynk) - Der September bietet noch mal Gelegenheit, Open Air-Luft zu schnuppern, bevor sich Fans und Bands wieder in die Clubs zurückziehen. Der Blick in den Festivalkalender zeigt: Ein letzter musikalischer Kurzurlaub lohnt sich definitiv - in- oder outdoor!

Ob man sich dabei für einen der größeren Events entscheidet, sich lieber in den Progressive Rock- und Metal-Untergrund stürzt oder zu EDM am Seeufer müde tanzt - die Möglichkeiten gestalten sich vielfältig.

Die Festivals im September