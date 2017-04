Noch spielt das Wetter nicht recht mit - diese Open-Airs und Indoor-Festivals sollte man trotzdem nicht verpassen!

Konstanz (kil) - Der Blick aus dem Fenster legt es zwar nicht nahe - aber ja, Leute: Der Festivalsommer ist da!

Gleichwohl litten nicht wenige Open-Airs im vergangenen Jahr unter den Wetterkapriolen - und das bis in den August hinein. Jedenfalls ist die Festivaldichte im Mai 2017 im Vergleich zu den vorherigen Jahren durchaus geringer. So finden beispielsweise das No Stress Festival, das Rock Hard Festival, das Leipziger Wave Gotik Treffen, das Augsburger Modular Festival, das Docklands oder auch der Ruhr Reggae Summer heuer erst im Juni statt.

Nichts desto trotz bietet der Mai genug Gelegenheit, in die Saison zu starten. Hier kommen ...

... unsere Festivaltipps für den Mai