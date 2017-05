Rock am Ring/Rock im Park, Southside/Hurricane, Nova Rock, Summerjam, Kosmonaut u.a.: Die Outdoor-Saison startet durch.

Konstanz (luc) - Der Festivalmonat Juni präsentiert sich wie gewohnt als echtes Highlight für Outdoor-Fans. Und die derzeitigen sommerlichen Temperaturen lassen die Vorfreude auf gediegene Line-Ups und ausgelassenes Feiern schon mal regelrecht erblühen.

Einige Events, die sonst traditionell im Mai stattfinden, haben den Termin diesmal in den Juni geschoben. Das Modular-Festival in Augsburg, das Docklands in Münster oder das No Stress Festival im Süden der Republik werden dann statt halbgaren Temperaturen hoffentlich angenehmes Festivalwetter abbekommen.

Denn ob die bekannten All-Time-Favorites oder Geheimtipps in kleinerer Runde - für Spaß und gepflegtes Durchdrehen gibt es im Juni jede Menge Gelegenheiten.

Open Air-Highlights im Juni