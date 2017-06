Primal Scream, Thurston Moore, Slowdive, Metronomy, Bilderbuch, Moderat, SOHN, Kate Tempest u.a. beim Open Air im Südwesten.

Mannheim (sla) - Eigentlich sollte es ein ruhiger Start in ein entspanntes Festivalwochenende werden. Doch dann kommt alles ganz anders.

Es ist ein heißer Freitagnachmittag, das Maifeld Derby geht los. Gegen 14.30 Uhr Freiburger Ortszeit begibt sich die laut.de-Crew auf den Weg nach Mannheim, um nicht allzu viel vom ersten Festivatag zu verpassen. Doch schon nach einem Kilometer ist der Elan verflogen: Auffahrunfall. Ein französischer LKW übersieht uns vor einer Ampel und rammt zweimal unser Heck.

Glück gehabt ...

Passiert ist auf den ersten Blick kaum etwas - weder den Insassen noch dem Auto. Eine Hälfte des Teams muss sich in der Folge stressbedingt dann doch mit Imodium Akut versorgen. Und ehe die Polizei ihr Protokoll angefertigt hat, verstreicht eine Stunde.

So beginnt die siebte Auflage des Maifeld Derbys für uns leider erst um 20 Uhr mit der kalifornischen Alternative-Rap-Band Why?, die mit "Moh Lhean" ihr erstes Album seit fünf Jahren im Gepäck hat – welch wunderbarer Festivaleinstieg nach dem Schreck!

Für endgültiges Runterkommen sorgen im Anschluss Cigarettes After Sex mit wohligem Dream Pop, sowie ein mit Käse und Champignons überbackenes Handbrot. Alle Jahre wieder und lecker!

SOHN und Bilderbuch

Dann ist es bereits Zeit für die großen Namen: SOHN versammelt mit seinem immer noch einzigartigen Post-R'n'B ein außerordentliches Menschenmeer vor der Fackelbühne, sozusagen die Alterna Stage des Maifelds.

Und Bilderbuch sind, so fühlt sich ihr ekstatischer Headliner-Auftritt im Palastzelt an, nach wie vor (oder mehr denn je) die Band der Stunde. So endet der erste Maifeld-Tag doch noch versöhnlich! Wir freuen uns schon auf den Rest vom Fest!

Dieses typisch entrückte Festival-Gefühl ...

Der Samstag. So langsam hat man sich eingelebt, und stellt mal wieder fest: Angenehmer als beim Maifeld Derby kann ein Festival dieser Größenordnung kaum ablaufen. Vielleicht liegt es am verhältnismäßig kleinen Campingplatz, den entsprechend wenigen Partyleichen – und der großen Anzahl an ausgeruhten Heimschläfern aus Mannheim, die das Maimarkt Gelände nicht selten in radelnden Scharen erreichen.

Und die Bands? Der UK-Hype Temples entführt einen in die psychedelischen 1960er-Jahre. Metronomy laden zur hochintensiven Retro-Party – ein Mädchen beschnuppert seine Freundin noch vorsorglich unter der Achsel, man möchte ja unbeschwert abhotten können. Später schaffen es Moderat selbst durch ihre prolligen Ansagen nicht, ihre bombastisch schönen Synthie-Bretter zu entzaubern.

So prägt Tag zwei, rein musikalisch, dieses typisch entrückte Festival-Gefühl fernab jeglicher Realität. Nur die Londoner Rapperin und Poetin Kate Tempest ruft einem mit solcher Wortgewalt den düsteren Zeitgeist ("Europe Is Lost") in Erinnerung, dass es stellenweise fast wehtut. Ein eindringlicher, hoch politischer Kontrapunkt.

Sonntag gleich Legendentag

Ein kurzer Blick auf den Timetable schafft Klarheit: Sonntag gleich Legendentag. Erneut staunt man, was die Maifeld-Macher auch 2017 wieder an Alternative-Geschichte nach Mannheim locken. Die gängigen Hipster-Themen hingegen sind für dieses Jahr Geschichte – folglich liegen im Gegensatz zum ausverkauften Samstag auch noch ausreichend Karten an der Tageskasse bereit.

Auf dem Gelände tummeln sich heute noch mehr gesetzte, Rock-affine Musikliebhaber als zuvor, um ihre Helden zu sehen – etwa den Sonic Youth-Gründer Thurston Moore, der bereits um 15:30 in der Nachmittagshitze die ausufernden Arrangements seiner neuen Soloplatte "Rock N Roll Consciousness" vorstellt. Oder die Schotten Primal Scream mit ihrer exaltierten Show im Abendlicht.

Zum Abschluss lädt der überaus würdige Headliner für diesen nostalgisch veranlagten Tag noch mal ins Palastzelt: die zurückgekehrten Shoegaze-Pioniere Slowdive. Und während man zu den verschwommenen Soundwänden und Neunziger-Visuals noch genüsslich sein letztes Handbrot verzehrt, freut man sich schon darauf, was das Maifeld Derby 2018 wieder für Überraschungen bereithalten wird.