Die zweite Single zu Fergies neuem Album "Double Dutchess" überrascht.

New York (ynk) - Man glaubt es kaum, aber Fergie releast nach einem imposant mittlemäßigen Rick Ross-Feature auf "Hungry" nun tatsächlich eine ordentliche Single im Vorfeld von "Double Doutchess".

"You Already Know" überzeugt mit minimalistischem, aber beizeiten überzeugend Funk-lastigem Beat samt Sample von den berühmten Backing-Vocals aus "It Takes Two" von Rob Base und tatsächlich sehr kompetenten Rapparts.

Allein die Hook im hohen Register von Fergies Stimmlage zehrt ein wenig an den Nerven, wird aber durch die handwerklich einwandfreien Parts und ein ästhetisch stilsicheres Video doch genug kompensiert, um den Song allein dafür schlechtreden zu können. Nicki Minaj macht ihr Resterampen-Feature-Ding, aber auch die Lyrics aus dem Supermarkt-Regal ganz unten klingen auf der Produktion hier mehr als solide.

Mit Songs wie diesem dürfte die Black Eyed Peas-Fake-Jamaicanerin gerne weitermachen. Ob sie das allerdings konsequent auf die Kette bekommt, zeigt sich, wenn "Double Dutchess" am 22. September erscheint.