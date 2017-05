Zusammen mit dem Youtuber und Sänger Alex Aiono veröffentlicht Felix Jaehn den neuen Track "Hot2Touch" mit passendem Lyricvideo.

Hamburg (luc) - Der gebürtige Hamburger Felix Jaehn hat eine feine Nase für gewinnbringende Kollaborationen. Ob Jasmine Thompson für den Hit "Ain't Nobody (Loves Me Better)", die finnische Sängerin Alma für "Bonfire" oder jetzt mit dem US-Youtuber und Sänger Alex Aiono. Was Felix Jaehn anfasst, wird zu Gold. Oder Platin - mittlerweile hat der 22-Jährige 60 Auszeichnungen.

"Hot2Touch", der Vorbote zum lang erwarteten Debüt-Album des DJs, entstand zusammen mit dem britischen Produzenten Hight, der unter anderem bereits mit Rita Ora und Tom Walker arbeitete. Alex Aiono, der die Vocals zum Song beisteuert, ist auch nicht so unbekannt wie es das Etikett "Youtuber" anmuten lässt: Schon 2013 veröffentlichte er die EP "Young & Foolish", für die er John Legend als Co-Writer gewinnen konnte. Aiono ist mittlerweile beim Universal-Ableger Interscope Records beheimatet.

Zwei Jahre werkelte Jaehn an der neuen Single, herausgekommen ist ein energiegeladener, melodischer House-Track mit einer Prise Funk. Und vielleicht sogar die Hymne des Sommers.

"Hot2Touch" ist die Nachfolge-Single zu "Bonfire", die mittlerweile mehr als 80 Millionen Streams auf Spotify verzeichnet. Auch die anderen Produktionen des DJs erreichten mehrfach Platinstatus. Die Neuauflage von "Cheerleader" bescherte ihm den ersten Platz der US-Billboard-Charts, etwas, was seit 1989 keinem deutschen Künstler mehr gelungen ist.