Leslie Feist veröffentlicht mit "Century" die zweite Nummer aus dem kommendem Album "Pleasure" und gibt internationale Tourdaten bekannt.

Calgary (luc) - Nach der Veröffentlichung des Titel-Tracks zu ihrem am 28. April erscheinenden Album "Pleasure" präsentiert Feist einen weiteren neuen Song: "Century" mit Jarvis Cocker von Pulp.

Ein unerwartetes, abruptes Ende und ein Spoken Word-Part lassen die Neugier auf das mittlerweile sechste Album der Sängerin steigen. In den neuen Tracks zeigt sich Feist ungewohnt rau und experimentell, der Vergleich zu PJ Harvey liegt nicht weit.

Unterwegs

Passend zum kommendem Release ist eine internationale Tour angekündigt. Bisher gibt sich Leslie Feist in Deutschland allerdings nur für das A Summer's Tale Festival am 5. August die Ehre.

Die Europa-Tourdaten findet ihr hier:

22.07. — Wiesen, AT @ Out of the Woods Festival

04.08. — Katowice, PL @ OFF Festival

05.08. — Luhmühlen, GER @ A Summer’s Tale

10.08. — Oslo, NO @ Oya Festival

11.08. — Gothenburg, SE @ Way Out West Festival

12.08. — Copenhagen, DK @ Haven Festival

14.08. — Brussels, BE @ Brussels Summer Festival

19.08. — Winterthur, SWI @ Winterthurer Musikfestwochen