Zurück in ihrer Stadt war vorerst alles auf Rausch, aber Zuhause angekommen wird es ernst.

Greifswald (leah) - Vier Tage vor dem "Sturm & Dreck"-Release veröffentlichen Feine Sahne Fischfilet ihre dritte Videosingle "Zuhause". Nach den Partysongs "Zurück In Unserer Stadt" und "Alles Auf Rausch" zeigen sich die Mecklenburg-Vorpommer mit "Zuhause" wieder von ihrer politischen Seite. Der Track kritisiert die herrschenden Verhältnisse, die für soziale Verdrängung und Flucht verantwortlich sind. Die sechs Bandmitglieder träumen vom Gegenteil: Einer Welt, die Platz für alle vorsieht.

Im gewohnten Feine Sahne-Sound kommt Monchis Wut vor allem im Endpart heraus. Die Zeilen "In dieser Welt scheint das alles nur ein Traum / In dieser Welt bleibt das alles nur ein Traum / Doch ich bleib dabei für eine grenzenlose Welt!" erinnern an den Ton Steine Scherben-Song "Der Traum Ist Aus".