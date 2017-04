Father John Misty macht auf McDonalds-Boss und hämmert Kevin, der gerade allein zuhause ist, ans Kreuz.

Rockville (kil) - Videos unterhalten oder sie sorgen im Falle des Sängers Father John Misty sogar für "Total Entertainment Forever". Der Clip mit dem früheren Kinder-Star Macaulay Culkin zementiert den Status des US-Amerikaners als Retter des Pop. Der catchy Track entstammt dem neuen Album "Pure Comedy".

In knalligen Farben gehalten, landet der Paris-Bohemian Macaulay als Kurt Cobain am Kreuz, what a pitty! Der Clip wartet in der Folge mit einem irren Gemisch auf. Fake-US-Präsidenten sterben einen süßen Tod, und Culkin-Buddy Adam Green tanzt in diesem Gesamtkunstwerk auch noch durchs Bild. Father John Misty, it is!