Mit "Wilson (Expensive Mistakes)" veröffentlichen Fall Out Boy eine weitere Single ihres kommenden Albums "Mania".

Chicago (mrk) - Das Musikvideo zu "Wilson (Expensive Mistakes)" von Fall Out Boy begleitet die neue Single-Auskopplung des bevorstehenden Albums "Mania".

Der parodistische Clip karikiert amerikanische Shopping-Sender indem die Musiker selbstironisch absurde Gegenstände und Leistungen anpreisen. Der Titel referiert dabei offenbar zum gleichnamigen US-Unternehmen für Sportartikel.

Patrick Stumps markante Stimme, gepaart mit elektronisch angereicherten Synthie- und Gitarrenklängen, generiert den typischen Fall Out Boy-Sound, wobei der zuweilen bewusst banale Text in den Hintergrund rückt.

Nach diversen Single-Auskopplungen wie unter anderen "Champion" und "Hold Me Tight Or Don't" stellt "Wilson (Expensive Mistakes") die bereits fünfte Single aus dem kommenden Album "Mania" dar, das nach einigen Monaten Verzögerung am 19. Januar endlich erscheinen soll.