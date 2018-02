"Bitte nicht die Schweiz kaputt machen" - bei den Swiss Music Awards 2018 warb Faber für ein Nein zur rechten "No Billag"-Initiative.

Zürich (joga) - Wie beim Echo geht es auch bei den Swiss Music Awards hauptsächlich um Verkaufszahlen. Und doch haben die SMA ein ganz anderes Renommee als der deutsche Musikpreis, was u.a. daran liegt, dass ihre Jury neben den Labels auch die Schweizer Konzertveranstalter sowie Künstler- und Urheber-Genossenschaften repräsentiert.

Der große Gewinner bei den SMA 2018 war der Berner Rapper Nemo: der Publikumsliebling räumte in vier Kategorien ab, in denen auch die Fans per Voting abstimmen konnten. Der angesehene 'Artist Award', der von den Schweizer MusikerInnen vergeben wird, ging 2018 an Faber, der damit in die Fußstapfen von Seven (2017) und Sophie Hunger (2016) tritt.

"Bitte nicht die Schweiz kaputt machen!"

Seine launige Dankesrede wurde bei der Preisverleihung im Züricher Hallenstadion am Freitag per Video eingespielt und via SRF-Fernsehen in die Schweizer Haushalte übertragen, da Faber am selben Abend ein Konzert im "Exil in Cottbus" zu spielen hatte. Er freue sich sehr über den Preis, bei dem es ja weniger um Musik als um ein "Schaulaufen der C-Prominenz" gehe, sagte Faber. Doch nun dürfe er das endlich sagen, ohne dass man ihn des Neides bezichtigen könne.

Er wäre übrigens sehr froh, so Faber weiter, wenn die "konservativen rechten Vögel, die sich auf dieser Veranstaltung tummeln um sich von ihrer lässigen Seite zu zeigen, nicht so aktiv daran arbeiten würden, die Schweiz kaputt zu machen." Damit bezog er sich konkret auf die von rechten Parteien lancierte "No Billag"-Initiative, die mittels Volksabstimmung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Schweiz abschaffen will.

Auf seinen Konzerten in der Schweiz wirbt Faber bereits seit längerem für ein Nein zu "No Billag", nun nutzte er die Gelegenheit noch einmal für ein deutliches Plädoyer. Er wünsche sich eine "offene, moderne, starke und neugierige Schweiz, in der Toleranz und Solidarität mehr zählen als reine Gier. Und die weiß, wie wichtig unabhängige Medien und Berichterstattung sind."

So vielfältig die Schweiz auch sein mag - dass es einen unabhängigen 'Service Public' geben muss, darin sind sich fast alle Kulturschaffenden einig. Sogar die, die wie Faber nie vom Radio SRF gespielt werden. Das wird auch in der in #clap4culture-Aktion deutlich, an der neben Faber auch Sophie Hunger, Stefanie Heinzmann, Büne Huber, Nemo u.v.a. teilnahmen.