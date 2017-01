Sicher ist sicher: Auch die schottische Punk-Legende The Exploited hat einen sicherlich lukrativen Auftritt als Vorband der Böhsen Onkelz abgesagt.

Hockenheim (ana) - Es sollte das ultimative Festival werden, doch irgendwie läuft es nicht so ganz rund beim großen Onkelz-Happening Matapaloz, das im Juni am Hockenheimring steigt. Nachdem letzte Woche bereits Ignite ihren Auftritt wegen Fan-Protesten zurückzogen, verlängert sich die Absagenliste nun um die für Ignite zum Line-Up hinzugestoßenen The Exploited.

Auch die schottische Punk-Legende um Sänger Wattie Buchan knickte ein, nachdem sich Fans in den sozialen Netzwerken lautstark zu Wort meldeten. Per Facebook richteten sich die Punks um das einzig verbliebene Originalmitglied Buchan an ihre Fans. Der mittlerweile gelöschte Post lautete gemäß dem Metalhammer wie folgt:

"Es scheint so, als hätten wir ein paar Leute mit der Absage bei diesem Festival verärgert. Der Grund ist nicht, was irgendjemand über die Böhsen Onkelz denkt, da sich Menschen verändern können und wir in diesem Fall daran glauben, dass sie nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir über sie im Internet gelesen haben und was uns andere per Nachricht mitgeteilt haben.

Wir können außerdem nachvollziehen, wie es für sie sein muss, dass es trotz ihrer Distanzierung von Rassismus etc. immer noch Leute gibt, die ihnen nicht glauben und sie nicht akzeptieren. Uns ist es über die Jahre genauso ergangen. Wie auch immer, wir haben uns gegen den Auftritt bei diesem Festival entschieden, no big fucking deal !!!!!!!!!!!"

Onkelz treten nach

Die ebenfalls frisch zum Line Up hinzugestoßene Oi-Band Cockney Rejects hat dagegen keine Probleme mit irgendwelchen alten Geschichten des Headliners. Noch nicht. Denn auch auf deren Facebook-Profil geht es schon rund ("Srsly, you Support the Böhse Onkelz? are you confused?")

Die Böhsen Onkelz freuten sich nach der Ignite-Absage sehr über die Zusagen der Cokneys und Exploited. Beide Bands hätten ihren Sound von Beginn an geprägt. Die Freude gab Weidner und Co. scheinbar so großen Auftrieb, dass sie gleich nochmal in Richtung Ignite schossen: "Wer bitte war nochmal Ignite?". Zur Exploited-Absage gibt es keine Stellungnahme, stattdessen veröffentlichte die Band gestern den Timetable für Freitag und Samstag. Neben den Cockney Rejects spielen beim Matapaloz auch Papa Roach, Slayer, Suicidal Tendencies, Hatebreed, Five Finger Death Punch, Anthrax und Toxpack.

The Exploited ebenfalls als rechts wahrgenommen

The Exploited müssten sich mit politischen Vorwürfen auskennen. Am Anfang ihrer Karriere wurde den Schotten Rassismus und Rechtsradikalismus unterstellt, vor allem weil sich der ehemalige Berufssoldat Buchan gerne mit dem Hakenkreuz schmückte. Die Schotten distanzierten sich von diesem Vorwurf, wurden aber über die Jahre wie die Onkelz immer wieder damit konfrontiert.

Dass The Exploited ihren Auftritt beim Matapaloz Festival absagen, kommt trotzdem ein wenig überraschend. Die beiden Bands standen bereits 1996 beim Wacken Open Air gemeinsam auf der Bühne, ohne dass es zu Komplikationen kam. Auch in der Stellungnahme der Band wurde keine klare Begründung für das Fernbleiben geliefert.