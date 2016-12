Die Hardrocker spielen in München und Hannover. Auch in Zürich und Wien treten sie auf.

Konstanz (pabi) - Guns N' Roses setzen ihre erfolgreiche Nord- und Südamerika-Tour ab Ende Mai auch in Europa fort. Zwei Mal machen die Hardrock-Legenden dabei in Deutschland Halt, dazu kommen Zürich und Wien.

Der Ticketvorverkauf für die Konzerte in München und Hannover startet am kommenden Mittwoch um 10 Uhr. Hier die "Not In This Lifetime"-Termine im deutschsprachigen Raum im Überblick:

Zürich, Letzigrund Stadion, 7.Juni München, Olympiastadion, 13. Juni Hannover, Messegelände, 22. Juni Wien, Ernst Happel Stadion, 10. Juli.

Der Guns N'Roses-Gig jüngst in Mexico City lässt dabei die Vorfreude auf die Europa-Tour noch wachsen: Axl Rose, bekennender Donald Trump-Feind, lies dort Fans mit der Aufforderung "Tobt euch aus" auf eine riesige Trump-Piñjata einprügeln: