"Sadeness (Part II)" läutet das Comeback von Enigma mit einem kunstvollem Video ein. Und mit viel nackter Haut.

Universum (jim) - Weit entfernte, elektronische Klangwelten sind das Gebiet von Michael Cetu aka Enigma. Der Deutsche kehrt nach acht Jahren zurück ins Rampenlicht mit seinem neuen Konzept-Album "The Fall Of A Rebel Angel".

Als Kostprobe spendiert er die Single "Sadeness (Part II)", die mit raumfüllenden Orgelklängen beginnt und das berühmte Thema von Johann Sebastian Bachs "Toccata Und Fuge In D-Minor" zitiert. Das klingt nicht sonderlich innovativ, und das restliche Stück fährt den Enigma-typischen Bombast auf.

Das Video in schwarz-weiß jedoch ist äußerst sehenswert. Die indonesische Singer/Songwriterin Anggun räkelt sich leicht bekleidet durch computeranimierte Hintergründe und es entsteht ein sehr ästhetisches Gesamtkonzept. Die metaphorischen Bilder passen auch zum mystischen Sound des Songs.

"The Fall Of A Rebel Angel", das eine Geschichte in zwölf Kapiteln erzählt, erscheint am 11. November 2016.